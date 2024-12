Semaforo verde della gunta Gandolfo di Recco all’assegnazione di risorse finanziarie finalizzate al consolidamento e alla messa in sicurezza del secondo lotto di via Nostra Signora del Fulmine, l’importante arteria stradale che collega la zona collinare di levante con il centro cittadino.

L’importo complessivo previsto per le opere è di 87mila euro.

L’approvazione della delibera è successiva alla procedura messa a punto nel corso del mese per un analogo intervento di consolidamento del primo lotto di via Nostra Signora del Fulmine per un valore complessivo di 92mila euro.

«Con questo intervento intendiamo risolvere le criticità presenti sul lato a valle della strada, caratterizzato da cedimenti e fessurazioni del manto stradale e da un muro in pietra a secco in parte franato. I lavori saranno eseguiti in due fasi, per limitare al massimo il disagio − affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli − il progetto di consolidamento prevede il rifacimento dei muri esistenti in pietra a secco con nuovi muri in cemento armato, dotati di fondazioni adeguate e rivestiti in pietra faccia a vista. Per garantire la sicurezza dei veicoli in transito, sarà installata una barriera stradale di protezione sulla testa dei muri in cemento armato. Inoltre, per evitare danni causati dalle acque meteoriche, durante le operazioni di asfaltatura verranno effettuate ricariche per garantire il corretto deflusso delle acque nella cunetta posta a monte».