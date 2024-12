Il nuovo contratto della filiera turistica, in attesa di rinnovo da oltre sei anni, è stato siglato un paio di giorni fa dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni datoriali Aica e Federturismo Confindustria, hanno siglato l’Ipotesi di accordo.

Il rinnovo del Ccnl, con vigenza triennale dal 1° gennaio 2025, porta con sé l’atteso adeguamento salariale per i lavorator, insieme ai miglioramenti normativi richiesti con forza dalle organizzazioni sindacali.

L’accordo prevede un aumento salariale a regime di 200 euro, in linea con gli altri contratti del settore, distribuiti in 4 tranche, 5 per le agenzie di viaggio e i tour operator.

Riconosciuta anche l’Una Tantum di 450 euro, 320 euro per le imprese di viaggio.

Sulla parte normativa, per quanto riguarda l’esternalizzazione dei servizi di pulimento e riassetto delle camere e altri servizi, estesa la procedura per il confronto sindacale prevista per la prima esternalizzazione anche ai successivi cambi appalti, garantendo il trattamento normativo e economico del contratto nazionale del settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore.

Prevista, per la prima volta, una norma anche per l’internalizzazione di tali servizi (insourcing).

Tra gli aspetti ritenuti qualificanti dai sindacati il rilancio della contrattazione di secondo livello, da rendere effettivamente esigibile, con l’introduzione di un elemento economico di garanzia, fino a 186 euro, qualora non venga definito un accordo integrativo entro 6 mesi dalla presentazione di una piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali. Il rinvio al secondo livello contempla l’erogazione di elementi economici integrativi e del premio di risultato correlati ai risultati aziendali.

Ampio spazio è dedicato alla tutela della genitorialità, con la disciplina dei congedi di maternità, dei riposi giornalieri e dei congedi parentali che saranno computati nell’anzianità di servizio ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità senza comportare riduzione di ferie e permessi retribuiti.

Sulle pari opportunità, in conformità alla normativa Ue in tema di parità di genere, le parti concordano sulla possibilità di istituire nelle aziende con più di 50 dipendenti la figura denominata “Garante della Parità”, demandando la materia al secondo livello di contrattazione.

Attenzione anche al contrasto alla violenza di genere, con la previsione di ulteriori tre mesi di congedo oltre le previsioni di legge, da riconoscere alle lavoratrici vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione certificati, con il diritto alla corresponsione di una indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e la possibilità di essere trasferita ad altra unità produttiva.

L’intesa anche sul contrasto alla violenza e alle molestie nei luoghi di lavoro, con la previsione di iniziative di formazione e informazione del personale, da realizzarsi anche attraverso l’Ebit, l’ente bilaterale di settore, da condividersi con le Rsu/Rsa e le organizzazioni sindacali territoriali.

Sul welfare contrattuale il rinnovo disciplina la governance e i criteri di funzionamento della bilateralità settoriale, nonché le modalità di finanziamento; le parti convengono di istituire una commissione paritetica per elaborare l’aggiornamento dello Statuto dell’Ebit.

Sull’assistenza sanitaria integrativa le parti concordano sull’aumento del contributo al fondo Fon.Tur. a decorrere dal 2027, pari a 3 euro.

L’assessore regionale al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi dichiara: «Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’accordo tra sindacati e associazioni datoriali che porterà al nuovo contratto nazionale dell’industria turistica. Gli aumenti salariali porteranno maggiore stabilità e sicurezza per tutti gli addetti di un comparto fondamentale per l’economia dell’Italia e della Liguria in particolare considerando che esso traina tra il 7 e il 10% del Pil regionale. La notizia di oggi fa il paio con l’aumento della detassazione delle mance per i dipendenti di bar e ristoranti approvato la scorsa settimana in commissione Bilancio della Camera».