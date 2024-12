Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis annuncia: «L’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria Giacomo Giampedrone ha firmato il decreto per la messa in sicurezza e il consolidamento di infrastrutture danneggiate dal maltempo, stanziando 5 milioni di euro per l’adeguamento della sezione idraulica del Rio Carenda. L’intervento permetterà la messa in sicurezza delle abitazioni, delle aziende agricole e delle attività presenti in Regione Rollo. Le necessità che abbiamo espresso anche a seguito degli eventi calamitosi dello scorso settembre e ottobre sono state ascoltate. Il percorso è ancora lungo e saranno necessari ulteriori interventi nella zona che stimiamo possano ammontare a circa 10 milioni di euro e per i quali abbiamo chiesto di avviare la progettazione. I 5 milioni ricevuti andranno a finanziare un primo lotto funzionale che interesserà l’area che parte dall’argine già adeguato a salire verso monte fino all’ex polveriera di Regione Rollo compreso il ponte in via Vecchia per Peagra».

Si tratta di un’area a rischio allagamenti che, durante gli eventi calamitosi registrati, ha subito danni ingenti in particolare alle coltivazioni presenti.

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di adeguare tutto il Carenda fino alla confluenza con gli interventi a Rio Fasceo e Carendetta il cui secondo lotto è in corso di esecuzione.

«Ringrazio l’assessore Giampedrone − aggiunge Tomatis − per aver colto l’appello che ho rivolto in occasione dell’incontro avvenuto in Provincia di Savona, il presidente della Regione Bucci che durante l’incontro con i sindaci del savonese ha dimostrato di essere sensibile al tema della sicurezza idrogeologica del territorio, gli uffici regionali per la collaborazione fattiva e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Credo che sia stata compresa l’importanza che la piana di Albenga ha a livello locale, regionale e nazionale. I finanziamento ricevuto è segnale della volontà di investire per la sicurezza idraulica della Piana di Albenga. Siamo consapevoli che sono necessari ancora molti interventi in diverse zone della nostra città. il nostro obiettivo è quello di procedere sulle diverse criticità e per farlo sarà fondamentale la collaborazione con la Regione».