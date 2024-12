Prosegue il tour del Mei-Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ospitato all’interno del Villaggio Italia, l’Esposizione Mondiale Itinerante e Pluriennale interamente dedicata alle eccellenze del nostro Paese. Il Villaggio Italia viene allestito di volta nei porti in cui fa tappa Nave Amerigo Vespucci nel suo tour mondiale.

Dopo le tappe di Buenos Aires, Los Angeles, Tokyo, New York, Singapore e Mumbai, l’esposizione èsbarcata ieri ad Abu Dhabi dove resterà sino a domani 19 dicembre, per poi rimettersi in viaggio direzione Doha dal 22 al 25 dicembre.

Anche ad Abu Dhabi, nel grande schermo allestito al centro del Villaggio Italia saranno proiettati i video spot gestuali di Luca Vullo, ambasciatore della gestualità italiana nel mondo con sottotitoli in lingua inglese. I video sono realizzarti da Santoro Comunicare. Oltre agli spot di Vullo, saranno proiettate, in collaborazione con Rai Italia alcune storie emblematiche dell’emigrazione italiana negli Emirati.

Il Mei è nato dall’accordo tra il Ministero della Cultura, la Regione Liguria e il Comune di Genova con la volontà di raccontare molteplici aspetti del fenomeno migratorio italiano dall’Unità d’Italia a oggi. Il riallestimento multimediale è visitabile all’interno della Commenda di San Giovanni di Pré, ristrutturata per l’occasione, e vive in stretta relazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni e il Galata Museo del Mare.

Da Genova milioni di italiani sono partiti diretti alle Americhe, all’Africa, all’Asia, all’Australia e all’Europa. Il Mei è nato per ricordare questi migranti, raccontare le storie e i motivi della partenza da punto di vista umano, storico, sociologico. Un museo innovativo e multimediale, dove i visitatori possono interagire con spazi e oggetti e vivere esperienze immersive grazie allo stato dell’arte della tecnologia. Vedere, ascoltare, imparare e mettersi alla prova, negli allestimenti scenografici di uno degli edifici medievali più antichi della città.

