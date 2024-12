Nasce a Genova ZenaCrypto, un’iniziativa pensata per offrire ai cittadini liguri un punto di riferimento nell’educazione e nella formazione su temi chiave come criptovalute, web 3.0 e intelligenza artificiale.

«ZenaCrypto nasce dall’esigenza di creare un ‘luogo’ dedicato per formare e informare i cittadini liguri sulle opportunità offerte da tecnologie come blockchain e intelligenza artificiale − spiega Filippo Anania, consigliere del Municipio Centro-Est del Comune di Genova ed esperto di criptovalute che, a seguito di una mozione approvata all’unanimità in Consiglio, ha portato l’evento in città −. Speriamo che questo diventi un appuntamento fisso a partire dal 2025 e, perché no, possa trasformarsi in un evento di rilevanza nazionale».

Per dare forma a questa visione, Anania si è avvalso della collaborazione di Gianluca Sommariva, ceo e co-founder di Hodlie, piattaforma AI di gestione portafogli crypto di cui abbiamo scritto qui e qui. «Essere uno dei pochissimi a guidare una startup crypto nata e cresciuta qui a Genova mi ha fatto capire quanto sia fondamentale creare una community locale forte, capace di supportare e promuovere queste tecnologie innovative. Eventi come ZenaCrypto sono indispensabili per avvicinare le persone a un settore che sarà sempre più centrale nel nostro futuro», ha dichiarato Sommariva, anticipando le aspettative per l’evento.

A completare il panel degli esperti ci sarà anche Andrea Salomone, ligure e specialista in web 3.0 e finanza decentralizzata, che arricchirà la discussione con un focus sui nuovi paradigmi economici digitali.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 dicembre a partire dalle 18.00 presso Talent Garden Genova, situato ai Giardini Baltimora, hub che raccoglie startup e aziende innovative.

Qui il programma completo e le info per partecipare.