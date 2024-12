Un nuovo parcheggio pubblico di circa 700 mq, in connessione con quello di prossima realizzazione presso gli spazi retrostanti la stazione ferroviaria, verrà ricavato a Pontedecimo in Val Polcevera nell’area dell’ex falegnameria in via delle Fonderie Grondona. Includerà una trentina di posti auto di cui due riservati a utenti con disabilità, oltre a predisposizioni impiantistiche per un punto di ricarica elettrica.

Alla demolizione del fabbricato, attualmente dismesso, seguirà il ripristino dell’area liberata e la sua sistemazione per la fruizione pubblica. Sono previsti nuove aiuole provviste di impianto d’irrigazione e la piantumazione di circa una decina di alberi, un nuovo impianto d’illuminazione pubblica, nuovi marciapiedi e un attraversamento pedonale che attraverserà il torrente Polcevera, in direzione della stazione delle ferrovie che dista circa 400 metri.

L’opera si pone anche l’obiettivo di aumentare il numero di parcheggi in una zona composta da molte abitazioni. L’importo complessivo da quadro economico è di circa 470 mila euro, quello dei soli lavori 350 mila. Il tempo stimato per la realizzazione dell’intervento è di circa sei mesi.