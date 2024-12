Si è parlato di futuro, orientamento, opportunità di lavoro e nuove professioni, questa mattina alla Sala Sibilla del Priamar di Savona, nel corso dello Speed Date tra giovani e imprese cooperative, promosso da Confcooperative Liguria e Legacoop Liguria. L’appuntamento – il secondo organizzato nel savonese – è inserito nell’ambito della manifestazione Orientaragazzi, patrocinata da Comune di Savona, Ufficio Scolastico Regionale di Savona, Università degli Studi di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria.

Gli studenti di 4 scuole superiori del territorio – Liceo Giuliano della Rovere, Istituto Istruzione Superiore Boselli – Alberti, Istituto Secondario Superiore Mazzini-Da Vinci e Nuovo Polo Scolastico Finalese – hanno avuto l’opportunità di incontrare 9 imprese cooperative – Arca, Capitan Morgan, Coop Liguria, Tracce, Solida Impresa Sociale, MeWe Abitare Collaborativo, Bandiera Lilla, Bottega della Solidarietà e Dafne – e due realtà giovanili, quali L’Officina delle Idee di Legacoop Liguria, progetto sperimentale rivolto agli under 30, e Call Creare.Coop di Fondosviluppo Confcooperative. Presente anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria con un suo desk istituzionale.

Il format dello Speed Date ha permesso ai ragazzi di visitare a rotazione le varie postazioni, approfondendo tematiche incentrate su sette aree chiave dell’Agenda 2030: lavoro dignitoso e crescita economica; imprese, innovazione e infrastrutture; riduzione delle disuguaglianze; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili e nuove generazioni

L’evento ha offerto anche momenti di confronto one-to-one tra studenti, insegnanti e imprese, per esplorare in maniera approfondita le opportunità di avvio di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) e costruire una rete solida tra scuola e mondo del lavoro.

«Per il secondo anno ospitiamo nel nostro OrientaRagazzi Lavoro questa iniziativa che costituisce un importante momento di incontro tra i ragazzi e il mondo delle imprese cooperative approfondendo la conoscenza delle realtà presenti e le opportunità del nostro territorio – ha dichiarato Elisa Di Padova, vicesindaco del Comune di Savona -. Si tratta di un altro momento importante che con le iniziative del mese di dicembre dopo il Career day dedichiamo al tema dell’orientamento lavorativo, animati dall’impegno a rendere sempre più la nostra città luogo dove “scegliere di restare o di tornare a vivere”».

«Per i giovani è importante capire, già lungo il percorso scolastico, come nel loro futuro lavorativo possano coesistere nuove tecnologie, inclusione sociale ed economica per tutti, modelli sostenibili di produzione e consumo. Con questo Speed Date abbiamo dato i primi strumenti per capire come farlo con il modello cooperativo», ha sottolineato Fabio Musso, coordinatore Legacoop Liguria a Savona. «Una seconda edizione in provincia di Savona che conferma come su questo territorio le istituzioni pubbliche e scolastiche credano nelle opportunità che il mondo della cooperazione può dare a ragazze e ragazzi, garantendo occupazione e lavori dignitosi».

«Gli Speed Date che organizziamo sul territorio rappresentano una straordinaria opportunità per creare un ponte tra le nuove generazioni e le realtà cooperative, in un’ottica di sviluppo sostenibile e inclusivo − ha commentato Gaetano Merrone, coordinatore Confcooperative Savona-Imperia −. Il nostro obiettivo è far comprendere ai ragazzi che un modello economico alternativo e capace di garantire un futuro prospero ed equo per tutti esiste ed è realizzabile; le nostre imprese cooperative ci dimostrano di essere pienamente in grado di rispondere alle sfide globali, spesso in modo innovativo, creando opportunità di lavoro e di crescita personale per i giovani che scelgono di intraprendere un percorso professionale in questo settore».