Cna organizza un evento di approfondimento sul nuovo obbligo assicurativo per gli eventi catastrofali. Dal prossimo 1° gennaio 2025, infatti, tutte le imprese proprietarie di immobili saranno obbligate ad assicurare gli stessi contro i danni catastrofali: terremoti, alluvioni, inondazioni e franamenti.

Per capire cosa prevede l’obbligo normativo, come si costruisce la polizza e quali indennizzi garantisce, Cna, in collaborazione con Sace – gruppo assicurativo direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze – e Aby Broker, ha in agenda un evento informativo.

L’incontro si svolgerà venerdì 6 dicembre alle ore 17 nella sala Marmori della Camera di Commercio della Spezia.

Per conferma di partecipazione contatta Cna la Spezia 0187.598080 – mail info@cnalaspezia.it.