“Piante di strada-Erbario di Genova tra muri, creuze e marciapiedi” di Mario e Mariasole Calbi, pubblicato da Tuss Edizioni, con prefazione di Giuliano Doria, direttore del Museo civico di Storia Naturale “G. Doria”, ci fa conoscere le piante di strada della nostra città, quelle che chiamiamo “erbacce” e calpestiamo distrattamente nelle vie cittadine o estirpiamo se riescono a crescere nei nostri giardini.

Conoscere queste piante vuol dire conoscere meglio la nostra città. E poi non si può non provare simpatia per queste piante che portano bellezza e colore dove l’asfalto e il cemento lasciano una minima possibilità di sopravvivere. Mariasole e Mario Calbi le hanno raccolte in questo erbario. Ogni tavola con il disegno delle piante è accompagnata da informazioni, tradizioni, leggende, curiosità, dati scientifici.

Molte di queste erbe concorrono a formare il preboggion, un misto – variabile, secondo quello che si trova – che può essere bollito e condito con olio e limone, oppure saltato in padella, o come ingrediente di una frittata o di un ripieno di torta di verdure.

E il libro riporta anche un ricetta del preboggion.