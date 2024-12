Apertura in calo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib cede lo 0,53% a 33.237 punti. Nel listino pesa Stellantis dopo le dimissioni dell’a.d. Tavares entra nelle contrattazioni in ritardo e perde il 7,32%. Giù anche Italgas (-2,03%) e Moncler (-1,29%). In rialzo Leonardo (+1,57%).

Avvio debole per le principali borse europee nella prima seduta del mese di dicembre.

Parigi cede l’1,21% a 7.147 punti, Londra lo 0,1% a 8.279 punti, Francoforte lo 0,21% a 19.586 punti e Madrid lo 0,48% a 11.585 punti.

Positive le borse asiatiche per effetto del forte rialzo del dollaro. Tokyo ha guadagnato lo 0,8%.

Tendenza al rialzo per il petrolio. Il greggio Wti passa di mano a 68,62 dollari al barile in aumento dello 0,91%. Il Brent sale dello 0,90% a 72,49 dollari al barile. A incidere anche la tendenza alla ripresa della manifattura cinese.

Nei cambi euro in calo: passa di mano a 1,0518 sul dollaro (-0,56%) e a quota 158 sullo yen, in calo dello 0,25%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 120 punti base (+1,05%). Il rendimento è a +3,26%