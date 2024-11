In occasione della Giornata Internazionale della disabilità (3 dicembre) torna ‘CeramicAbili’ edizione 2024, progetto del Comune di Savona con il supporto di Isforcoop e delle associazioni del territorio che ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale attraverso l’arte della ceramica.

‘CeramicAbili’ si sviluppa in una serie di attività, laboratori ed esposizioni integrate in un’unica rassegna cominciata il 15 novembre con la mostra A-Lati presso la Curia Vescovile fino all’8 dicembre.

“Il progetto – spiega l’assessore alla Cultura Nicoletta Negro – nasce da un tavolo di lavoro molto attivo e propositivo che abbiamo costituito nel 2023 su spinta dell’AICC, l’Associazione dei Comuni di antica tradizione ceramica, di cui Savona fa parte, allo scopo di avvicinare il mondo della ceramica e quello della disabilità, attraverso il lavoro delle tante realtà pubbliche e private, con mostre, esposizioni, laboratori, presentazioni di libri e proiezioni. I temi dell’inclusività e della manualità si inseriscono perfettamente nel percorso di Candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027”.

CeramicAbili prevede, nella prima settimana di dicembre, iniziative sia sul territorio di Savona sia su quello di Albisola Superiore, città già unite dal Protocollo di intesa della Baia della Ceramica.

Ecco il calendario degli eventi:

• – Progetto “A-Lati”, mostra fotografica presso il Vescovado. Gli scatti di Marcello

Campora saranno esposti fino al 3/12 con orari di apertura dalle 17 alle 19 (ad esclusione del lunedì). La mostra, curata da Marco Ciarlo, Tatiana Ramognino e Riccardo Zelatore, raccoglie una serie di ritratti fotografici degli ospiti della Coop. Sociale Il Faggio durante le loro attività in un anno e mezzo di frequentazioni.

– Il 3 dicembre alle ore 18 presso il NuovoFilmstudio, si terrà la proiezione del corto “Le Smodellate”, realizzato dalla Coop. Il Faggio con recitazione dei residenti nella struttura. A lato della proiezione si procederà alla premiazione degli attori d’eccezione, già vincitori del Festival Nazionale del Cinema Nuovo di Bergamo a settembre.

– Mostra ed esposizione di ceramica nel periodo dall’1/12 all’8/12 presso le tre vetrine del Stuzzicarte – Pilar ad Albisola Superiore (piazza Matteotti 7) a cura del Gruppo La Redancia-Neomesia Inaugurazione prevista per l’1 dicembre alle ore 10.30. Esposizione di decorazioni natalizie realizzate in ceramica dall’1/12 fino all’8/12 presso le vetrine di Artisfera, ad Albisola Superiore (piazza Matteotti 1) a cura dell’Associazione Genitori de la nostra Famiglia Liguria.

– Il 3 dicembre negli spazi del Museo Archeologico, alle ore 10 e 14 si svolgerà una

esperienza laboratoriale guidata da Un Club per Amico, incentrata sul contatto emotivo con le opere: i partecipanti saranno guidati in una visita degli ambienti del museo, potranno prendere visione delle opere e alla fine del tragitto seguirà un dibattito.

– Il 4 dicembre alle ore 10 presso il Civico Museo Archeologico e della Città verranno presentati due libri, L’Arte nella Cura di Gerardo Manarolo e Arte e Cura di Simonetta Porazzo e Caterina Vecchiato, con Roberto Carozzino, Rosita Bormida, Alessio Cotenae Rita Lavagna. Negli stessi spazi, saranno esposti i lavori dei laboratori di ASL2 ed

Isforcoop.

– Il 4 dicembre alle 12.30 Un club per Amico, dopo un lungo lavoro legato alla lavorazione della ceramica nell’ambito dei corsi di formazione Isforcoop, esporrà in piazzale Eroe dei Due Mondi l’opera in ceramica ‘Le Viandanti’ sul tema del contatto con la natura e con i suoi elementi (terra, aria, fuoco, acqua) con, a seguire, una performance sul tema.