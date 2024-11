Avvio positivo per Piazza Affari che apre la seduta in rialzo dello 0,44% con il primo indice Ftse Mib a 33.235 punti. In evidenza Nexi che guadagna il 2,89%, Iveco Group (+2,61%), Leonardo (+1,76%) e Tenaris (+1,37%). In calo le quotazioni di Saipem (-0,53%).

Partenza positiva anche per le altre Borse europee con gli investitori in attesa delle decisioni delle Banche centrali sul taglio dei tassi e senza l’andamento di Wall Street, chiusa per la festività del Ringraziamento. Francoforte guadagna lo 0,54%, Londra segna un rialzo dello 0,17%, Parigi in aumento dello 0,39%.

Chiusura in ordine sparso per le Borse asiatiche. In rialzo Tokyo (+0,56%).

Sui mercati delle materie prime questa mattina le quotazione del petrolio sono poco mosse: il Wti del Texas con consegna a gennaio è scambiato a 68,69 dollari al barile (-0,04%), il Brent dei Mari del Nord è a 72,86 dollari (+0,04%). Stabile anche l’oro che passa di mano a 2.637 dollari l’oncia (+0,03%).

Negli cambi, l’euro è in calo sul dollaro a 1,0545, in diminuzione dello 0,2%. La moneta unica europea guadagna nei confronti dello yen (+0,13%) ed è scambiata a 159,87.

Spread tra Btp e Bund stabile in apertura a 125 punti. Il rendimento del decennale italiano è poco mosso al 3,40%.