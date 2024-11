È nato un nuovo servizio, ideato e promosso da Compagnia delle Opere Liguria, WellEx: la piattaforma ideata per favorire l’incontro tra aziende in cerca di azioni di sostenibilità social e attori del terzo settore che hanno proposte e progetti innovativi.

Realizzato con il supporto scientifico di ON! Impresa Sociale-Trasformazioni Generative e con il contributo del programma Next Generation You2 di Fondazione Compagnia di San Paolo, WellEx offre alle aziende che vogliono o devono attuare azioni di sostenibilità secondo i principi ESG (Environment, Social, Governance) un catalogo o di percorsi e servizi a impatto sociale e ambientale, personalizzabili per le esigenze e il benessere della comunità aziendale e condotti con il supporto di enti del terzo settore.

Questi progetti includono, tra gli altri:

Volontariato d’impresa e di competenza

Team building

Forniture equivalenti

Inserimento socio-lavorativo

Aiuti solidali

La piattaforma consiste di un vero e proprio catalogo digitale, con la descrizione dei singoli progetti, che possono sempre essere personalizzati a seconda delle esigenze e dell’identità dell’azienda richiedente. Inoltre per gli enti del terzo settore WellEx favorisce l’innovazione e la predisposizione a raccontarsi e a comunicare, spesso uscendo dalla propria condizione di attori estremamente votati all’impegno sociale, ma ancora agli inizi nella predisposizione alla comunicazione. WellEx vuole essere una community, ossia un luogo dove costruire relazioni per sviluppare partnership e condividere competenze al fine di sostenere chi dà già – aziende o terzo settore – il proprio contributo per il tessuto sociale del territorio.

Attraverso le attività a valore condiviso contenute nella piattaforma WellEx le aziende possono migliorare il welfare aziendale, aumentando la fidelizzazione e il benessere dei lavoratori e sviluppando buone pratiche replicabili che creano valore sociale per le persone e il territorio. Le pmi possono trovare in WellEx lo strumento per avviare processi di sostenibilità e modalità di formazione e compartecipazione de propri collaboratori. Gli enti del terzo settore possono percorrere nuove strade di apertura al mondo, scoprendo e praticando forme di innovazione interna nella contaminazione con nuovi paradigmi di welfare, dialogando con attori diversi e molteplici.

“Abbiamo avvertito l’urgenza di sviluppare una piattaforma come WellEx – spiegano in una nota congiunta Franco Guariniello e Matteo Garofalo del Direttivo Cdo Liguria – perché era evidente la necessità di un cambiamento radicale nel modo in cui gli enti del terzo settore operano e comunicano. Queste organizzazioni, da sempre impegnate nel promuovere il bene comune e nel rispondere ai bisogni della collettività, devono ora evolvere, ampliando il proprio ruolo e la propria voce. Non basta più limitarsi all’impegno sociale: è fondamentale abbracciare l’innovazione, raccontare in maniera efficace i propri progetti, condividere le esperienze e rendere più visibili i risultati ottenuti. WellEx nasce anche con questo obiettivo: aprire nuove strade per gli enti del terzo settore, favorendo il dialogo con aziende interessate a percorsi di sostenibilità.”

Il catalogo è aperto gratuitamente a tutti gli enti di terzo settore che vogliano essere presenti sulla piattaforma, associati e non associati a CdO. Per le aziende è richiesta la profilazione sul portale per inquadrare al meglio le aspettative e le esigenze.

Per registrarsi vedi qui