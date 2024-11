Tre eventi all’insegna dello sport e dell’inclusione per Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. Bic Genova, società che opera dal 1997 nel mondo dello sport per le persone con disabilità, organizza un percorso che si svilupperà attraverso una mostra fotografica, un torneo di calcio integrato e un forum nella Giornata Mondiale per persone con disabilità.

Ad aprire il trittico di eventi una mostra sullo sport di tutte le abilità curata dalla fotografa Cristina Corti. Sarà allestita a Palazzo Tursi (dal 25 novembre al 7 dicembre), regalando al Comune di Genova e a tutti i cittadini l’occasione di scoprire come lo sport siauno strumento di inclusione e unione, al di là di ogni barriera.

Dalle foto al campo. Sabato 30 novembre si terrà sui campi del Centro Sportivo San Biagio il Torneo di Calcio Integrato “Genova 2024”. Tantissimi giovani, di ogni abilità, giocheranno insieme in una giornata di festa, lanciando un messaggio prezioso. Parteciperanno gli atleti di Bic Genova, Insuperabili, Genoa for Special, Samp for Special, We Play Football e di numerose società calcistiche genovesi.

Infine, nella Giornata Internazionale per le persone con disabilità (Martedì 3 dicembre) sarà organizzato a Palazzo Tursi il Forum “Sport e Disabilità: una sfida per la socialità” con importanti testimonianze di campioni, tecnici, dirigenti che permetteranno a tutti di accendere le luci su un mondo in cui lo sport è medicina e terapia straordinaria.

Il forum sarà trasmesso in diretta streaming e avrà una ampia visibilità su scala nazionale, ma anche una importante funzione educativa verso i giovani delle scuole che parteciperanno all’incontro. Interverranno i campioni paralimpici Francesco Bocciardo, Amanda Embriaco, Francesca Salvadè, sportivi impegnati nel mondo sociale quali Simone Spinelli e Christian Puggioni, il presidente di Bic Genova Marco Barbagelata e il delegato Figc Calcio Integrato Giulio Attardi.

Gli eventi

La Mostra – SportAbility, la magia dello Sport

Dal 25 novembre al 7 dicembre 2024

Porticato di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9

L’Evento – La Festa del Calcio Integrato per Genova 2024

Sabato 30 novembre 2024 – ore 9.30-12.30

Centro sportivo di San Biagio, via Romairone 38R

Il Forum – Sport e Disabilità: una sfida per la socialità

Martedì 3 dicembre 2024 – ore 10.00-12.00

Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, via Garibaldi 9