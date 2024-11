È terminato nel primo pomeriggio di ieri il presidio dei lavoratori Geam davanti a Palazzo San Giorgio sede dell’Autorità di Sistema Portuale. Il presidio è stato organizzato da Filt Cgil e Uil trasporti per informare i lavoratori circa gli incontri che si sono svolti prima in Comune presso la sede del Matitone e dopo in Autorità di Sistema Portuale. La vertenza riguarda il presunto cambio di appalto nel settore dello smaltimento e della pulizia in ambito portuale ad oggi in capo alla Geam che occupa 55 dipendenti. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto garanzie a tutela dell’occupazione e dei diritti di lavoratrici e lavoratori.

“Nel corso dei due incontri sono arrivate rassicurazioni circa il mantenimento occupazionale e circa una eventuale proroga dell’affidamento utile a determinare condizioni di maggior tutela del personale e del servizio”, scrivono in una nota Filt Cgil e Uiltrasporti che “hanno preso atto degli impegni manifestati in Comune e in Autorità Portuale e continueranno a monitorare con attenzione la vertenza a tutela dei 55 dipendenti e delle loro famiglie”.