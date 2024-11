La giunta del Comune di Alassio ha approvato l’assestamento generale al Bilancio 2024 presentato dall’assessore competente Patrizia Mordente.

Particolare attenzione riguarda le opere pubbliche, con uno stanziamento complessivo di oltre 250 mila euro. Tra gli interventi principali, figurano 50 mila euro destinati al progetto per la ricostruzione del tratto ammalorato della passeggiata Angelo Ciccione e 60 mila euro per i lavori di manutenzione straordinaria di Parco San Rocco, ovvero per il completamento della ristrutturazione dei servizi igienici.

Altri interventi significativi riguardano le opere rese necessarie a seguito di frane, con 35 mila euro destinati alla strada panoramica Solva-Cavia e per il terrapieno di via Giancardi nella zona Carrettera.

Sono stati inoltre stanziati 50 mila euro per la manutenzione straordinaria delle acque bianche, resasi necessaria a causa di alcuni allagamenti causati dalle recenti precipitazioni.

Inoltre, sono stati stanziati 30 mila euro per la pavimentazione del tratto pedonale di vico San Domenico e 25.136,20 euro per la fornitura di cubetti in porfido, destinati alla ripavimentazione del centro storico di Caso e necessari al ripristino di alcuni tratti di pavimentazione cittadina danneggiata a seguito di interventi sulle reti del gas.

L’assestamento generale al Bilancio 2024 ha previsto stanziamenti anche per quanto riguarda la cultura e il turismo, con 30 mila euro destinati a sostenere la stagione teatrale, i corsi serali di lingue estere e il cineforum, mentre 80 mila euro sono stati destinati a incrementare i capitoli del settore turismo.

Per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza, sono stati finanziati con 31 mila euro l’acquisto e l’installazione di 19 nuove telecamere di videosorveglianza.

Il settore del commercio è stato sostenuto con uno stanziamento aggiuntivo di 15.600 euro, che include iniziative di promozione come il rinnovo per l’anno 2025 dell’adesione al progetto “10 Comuni”, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, e attività locali quali “Lo Shopping dei Sogni” organizzato dal Consorzio “Alassio Un Mare di Shopping”.

Inoltre, grazie al contributo ottenuto dalla Regione Liguria nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale, è stato inserito, per 347.862 euro il contributo regionale destinato al ripristino delle aree boschive danneggiate dagli incendi, con l’obiettivo di riqualificare le aree collinari colpite nel 2022.

«Nell’ambito dell’Assestamento Generale al Bilancio 2024 – dichiara l’assessore al Bilancio del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – ogni voce è stata pensata per rispondere efficacemente, con interventi mirati, alla riqualificazione del territorio e alla promozione culturale e turistica. Desidero ringraziare sentitamente gli Uffici Comunali per il loro supporto efficiente costantemente dimostrato in sinergia con l’Assessorato al Bilancio e l’intera Amministrazione Comunale».

L’assestamento generale al Bilancio 2024, approvato con delibera di giunta comunale, verrà sottoposto al consiglio comunale nella prossima seduta comune di dicembre.