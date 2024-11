Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, annuncia la nomina di Matteo Della Valle come nuovo chief commercial officer e di Matteo De Candia come nuovo direttore generale di Gnv in Spagna.

“Questi nuovi incarichi – scrive Gnv in una nota – rappresentano un passo importante nell’evoluzione della Compagnia, impegnata a consolidare la propria posizione di leadership nel settore del trasporto marittimo passeggeri e merci nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla crescita nei mercati internazionali”.

Con il nuovo incarico, Matteo Della Valle (in foto, a sinistra) amplia le proprie responsabilità assumendo il coordinamento delle attività sia per il comparto passeggeri che per il comparto merci. “La sua comprovata esperienza nella gestione delle vendite passeggeri e la visione integrata delle attività commerciali contribuiranno a rafforzare la presenza e la competitività di Gnv nei mercati chiave”, scrive la compagnia.

Matteo De Candia (in foto, a destra), precedentemente Freight Commercial director, assume ora la guida di Gnv in Spagna con l’obiettivo di consolidare le attività nel mercato spagnolo, sia per i passeggeri che per il trasporto merci. “La sua approfondita conoscenza del settore merci gli consentirà di valorizzare le opportunità di crescita nelle Isole Baleari, dove il comparto è particolarmente strategico e vale circa il 20% del business”.

«Con soddisfazione annunciamo queste nuove nomine che vanno a valorizzare due nostre risorse interne. Matteo Della Valle, con un’esperienza consolidata nel settore delle vendite per il segmento passeggeri e ora con una visione estesa anche al comparto merci e Matteo De Candia, con la sua comprovata esperienza nel settore merci e già una profonda conoscenza del mercato spagnolo. Auguro loro il meglio in questa sfida, certo che contribuiranno a garantire una presenza ancora più efficace nei nostri mercati di riferimento e a dare ulteriore impulso allo sviluppo del business della compagnia», ha dichiarato Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv.