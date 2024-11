Chiusura fiacca per per Borse europee, in attesa dei possibili dazi decisi da Trump. Intanto a Milano pesa lo stacco cedole. Incerta Wall Street, sostenuta da Tesla (+8%) nella prospettiva di un allentamento della regolamentazione sulla guida autonoma. Milano segna -1,27%, Madrid +0,33%, Francoforte -0,11%, Parigi +0,12%, Londra +0,57%. Spread Btp/Bund sui 120 punti (variazione -0,29%, rendimento Btp 10 anni +3,57%, rendimento Bund 10 anni +2,37%).

A Piazza Affari, dove pesa lo stacco cedole, brilla Banco Bpm (+3,37%), in coda Diasorin (-2,57%).

L’euro vale 1,0568 dollari (venerdì in chiusura a 1,0543) e 163,86 yen (163,19), mentre il dollaro/yen a 155,05 (154,77).

In rialzo il petrolio petrolio, con il Wti di dicembre a 69 dollari al barile (+3%) e il Brent adi gennaio a 73,2 dollari (+3%).