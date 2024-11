Concluso il processo di integrazione avviato nell’aprile 2022 di Termomeccanica Pompe in Trillium Pumps Italy, base italiana del gruppo Trillium Flow Technologies (Trillium), player mondiale del settore del flow control con oltre 600 milioni di dollari di fatturato, è iniziata la fase strategica con l’obiettivo di penetrare nuovi mercati e sviluppare nuove competenze, cogliendo le grandi opportunità che offre la globalizzazione e agendo su una scala dimensionale importante in termini di investimenti.

Trillium Pumps Italy è la sintesi di marchi – Termomeccanica Pompe e Gabbioneta Pumps – che accumulano oltre due secoli di esperienza e offrono un portafoglio altamente complementare di soluzioni di pompe ingegnerizzate relative sia a prodotti che a servizi.

Attiva da oltre centodieci anni, Termomeccanica Pompe, con sede principale alla Spezia, è un’azienda che ha portato in eredità una gamma estesa di pompe altamente ingegnerizzate e relative soluzioni di service utilizzate nei mercati internazionali della trasmissione acqua, dissalazione, produzione di energia e oil and gas. Oggi lo stabilimento storico della Spezia, che si sviluppa su 30mila metri quadri, impiega circa 200 dipendenti.

Fondata a Milano nel 1897, il brand Gabbioneta Pumps opera nella produzione di pompe centrifughe destinate prevalentemente al mercato dell’Oil and Gas e del settore petrolchimico. Nel 2016 è stata inaugurata la nuova sede a Nova Milanese su una superficie di 20mila metri quadrati di cui 15mila dedicati ai reparti produttivi, 250 dipendenti e una sala prove all’avanguardia.

I prodotti e servizi portati in dote da Termomeccanica Pompe abbinati a quelli di Gabbioneta Pumps ora posizionano Trillium in modo unico per fornire un’ampia gamma di soluzioni di pompaggio complementari. Nello specifico, Termomeccanica Pompe amplia la presenza del gruppo nelle applicazioni relative alle infrastrutture idriche e nel settore del Service.

Trillium Pump Italy è oggi una realtà operativa, con oltre 650 dipendenti e 200 milioni di dollari di fatturato, che fa riferimento alla holding Trillium Flow Technologies, player mondiale del flow control offrendo soluzioni ingegnerizzate di pompe e valvole per i settori dell’oil & gas, petrolchimico, acqua, energia, estrazione mineraria e delle industrie di processo in generale