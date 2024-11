Liguri in Borsa, in una giornata negativa per tanti titoli Centrale del Latte guadagna l’1,46%

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 5,87 (+0,07%), apertura a 5,848 euro Centrale del Latte d’Italia: 2,78 (+1,46%) apertura a 2,78 euro Circle: 8,28 (+0%), apertura a 8,28 euro

EdiliziAcrobatica: 7,72 (-2,77%), apertura a 8,10 euro Erg: 19,96 (-1,09%), apertura a 20,04 euro Fincantieri: 5,71 (-1,55%), apertura a 5,81 euro Fos:

Giglio Group: 0,42 (-2,55%), apertura a 0,422 euro Gismondi 1754: 3,02 (-5,92%), apertura 3,16 euro Iren: 1,928 (-2,58%), apertura a 1,959 euro Leonardo: 25,68 (-0,39%), apertura a 25,78 euro Maps: 2,76 (-0,72%), apertura a 2,79 euro Orsero: 11,44 (-2,05%), apertura a 11,82 euro Racing Force: 3,94 (-1,50%), apertura a 4,00 euro Redelfi: 4,65 (+0,11%), apertura a 4,65 euro Sanlorenzo: 32,15 (-3,45%), apertura a 32,95 euro