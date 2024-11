Federica Montaresi, commissario straordinario dell’Adsp del Mar Ligure Orientale, è stata nominata presidente della commissione “Intermodalità e Logistica” di Espo, l’associazione dei porti europei.

La nomina è stata formalizzata ieri a Bruxelles, durante l’assemblea generale di Espo (European Sea Port Organization).

Montaresi dichiara: «Sono molto contenta e onorata di questa nomina che riveste per me un significato particolare, sia dal punto di vista personale, che da quello che riguarda il mio percorso professionale, che si è sempre caratterizzato per lo studio ed il lavoro effettuati sui temi delle politiche comunitarie, dell’intermodalità e della logistica. Questo nuovo incarico risulta essere cruciale in un contesto caratterizzato da rapidi cambiamenti nel settore della logistica e da nuove normative europee. La crescente interconnessione delle modalità di trasporto, in particolare il trasporto intermodale, sta diventando sempre più un fattore di competitività per i porti e una priorità per le aziende di logistica e gli operatori. Sono convinta che ricoprire tale ruolo costituisce anche l’opportunità di rafforzare il ruolo dei porti italiani nell’ambito di Espo, contribuendo a trovare un terreno comune di costruzione di buone pratiche con gli altri porti europei. Voglio ringraziare per il sostegno il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri, e l’ex Presidente di Espo, Zeno D’Agostino».

Espo è una importante realtà che si pone come punto di contatto privilegiato tra i porti e l’Ue e che rappresenta gli interessi del mondo portuale, promuovendo le istanze comuni degli scali marittimi, impegnandosi nel dialogo con gli stakeholder europei di settore, compresi i rappresentanti dei lavoratori.