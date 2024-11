Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca non turba le Borse europee, che attendono per questa sera, le dichiarazioni del presidente della Federal Reserve. Si prevede che Powell annuncerà un taglio dei tassi di 25 punti e gli imminenti annunci di un pacchetto fiscale di stimolo dell’economia cinese messo a punto da Pechino. Milano segna +0,12%, Londra -0,32%, Francoforte +1,7%, Parigi +0,76%, Madrid +0,65%. Spread Btp/Bund sui 130 punti (variazione -2,48%, rendimento Btp 10 anni +3,74%, rendimento Bund 10 anni +2,45%). .

A Piazza Affari svetta Iveco (+10,73%) con i conti superiori alle attese, seguito da Bpm (+8,97%) grazie ai conti e all’opa di Anima vola del 9%. In forte rialzo anche Interpump (+5,96%), Azimut (+5,42%), Leonardo (+4,28%) dopo i conti. In coda Prysmian (+3,77%), Snam (-3,14% nonostante i conti positivi perché gli investitori temono le politiche energetiche di Trump. In calo anche Intesa Sanpaolo (-2,95%), Terna (-1,94%).

Frena il dollaro e scambia a 1,078 euro (da 1,073 ieri in chiusura). La divisa europea vale anche 165,21 yen (da 165,71), mentre il cross dollaro/yen è a 153,16 (da 154,44).

In lieve aumento il petrolio con il Brent gennaio a 75,1 dollari al barile (+0,24%) e il Wti di pari scadenza a 71,82 dollari (+0,18%). In rialzo il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam a 41,3 euro al Mwh (+2,2%).