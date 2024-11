Bell Racing, marchio di Racing Force Group, estende la partnership pluriennale con Andersen Promotions, l’organizzatore dei campionati Usf Pro Presented by Continental Tire, e il suo status di fornitore ufficiale di caschi. La collaborazione, iniziata nel 2019, dimostra l’impegno di Bell Racing nell’aiutare i giovani piloti a raggiungere i livelli più alti delle corse americane per monoposto e del motorsport in generale.

Dal suo lancio nel 2010, il percorso addestrativo ha accolto concorrenti da tutto il mondo, con piloti in rappresentanza di 37 Paesi e sei continenti sulle griglie di partenza, che hanno messo in mostra il loro talento su un mix di circuiti stradali, cittadini e ovali di rilievo. I campionati Usf Pro offrono ai concorrenti l’opportunità di maturare una preziosa esperienza dentro e fuori la pista, seguendo un percorso di crescita ben definito attraverso tre serie propedeutiche – Usf Juniors, Usf 2000 e Usf Pro 2000 – con l’obiettivo finale di gareggiare nella Ntt Indycar Series.

I vincitori di ogni campionato continueranno a essere premiati con un contratto da testimonial Bell della durata di un anno, comprendente un casco con omologazione FIA 8860 e i relativi accessori. Inoltre, tutti i piloti e le squadre al via di Usf Juniors, USF2000 e USF Pro 2000 potranno acquistare caschi e accessori Bell Racing a condizioni agevolate.

Bell Racing Helmets fornirà anche supporto sui social media attraverso le proprie piattaforme, per mettere in evidenza i successi dei partecipanti ai campionati Usf Pro.

La stagione 2025 dei campionati Usf Pro Presented by Continental Tire sarà caratterizzata da un totale di 52 gare per le tre serie; 36 si svolgeranno a supporto della Indycar, con l’apertura prevista dal 28 febbraio al 2 marzo sul tracciato cittadino di St. Petersburg, in Florida, per la USF Pro 2000 e la USF2000, e al Nola Motorsports Park, in Louisiana, dal 10 al 13 aprile per la USF Juniors.

Kyle Kietzmann, ceo di Racing Force Usa, ha commentato: «La missione del marchio Bell è sempre stata quella di fornire una protezione avanzata della testa per ogni pilota, tra cui le stelle del futuro. Essere partner dei campionati Uaf Pro è perfettamente in linea con il nostro dna, e siamo quindi entusiasti di continuare a sostenere tutti i giovani talenti sulle griglie di USF Pro 2000, USF2000 e Usf Juniors durante la loro ascesa, con i nostri caschi all’avanguardia, i nostri servizi e le nostre attività promozionali. Dopo un’altra grande stagione vissuta insieme, non vediamo l’ora di iniziare il 2025».

Dan Andersen, proprietario e ceo di Andersen Promotions, ha aggiunto: «Bell Racing ha una forte presenza in tutto il nostro paddock, compreso il fatto di essere il casco preferito dai nostri tre campioni appena incoronati – Lochie Hughes, Max Garcia e Max Taylor. Il nostro obiettivo è quello di sostenere il più possibile a livello economico i nostri piloti durante la loro carriera, come dimostrano le nostre borse di studio. Il proseguimento di Bell Racing come casco ufficiale rafforza i nostri obiettivi di supporto per i giovani piloti. Siamo entusiasti di averli come partner».