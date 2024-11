Liguria maglia nera del Nord Italia per il gioco d’azzardo online. Nel 2023, ogni ligure ha giocato mediamente 1.815 euro, facendo registrare il dato più alto del settentrione, anche se al di sotto della media nazionale che si è attestata a 1.925 euro pro capite. Ma Ventimiglia è il 17esimo Comune italiano con la spesa pro-capite più alta, per un valore che supera i 4.310 euro.

Secondo quanto riferisce l’agenzia Dire, i dati sono emersi dal rapporto “Il libro nero dell’azzardo”, realizzato Cgil e Federconsumatori, e sono stati illustrati a Genova a Palazzo Ducale, nel corso di incontro dedicato ai giovani delle scuole superiori.

I dati sono limitati al gioco online perché la legge finanziaria del 2020 ha proibito la diffusione nel dettaglio di quelli derivanti dalle slot machine fisiche.

Lo scorso anno sul territorio regionale sono stati giocati da remoto quasi due miliardi: per la precisione, la spesa complessiva è arrivata a 1,936 miliardi, in costante aumento rispetto al passato, mentre le vincite si sono fermate a 1,835 miliardi, per una perdita complessiva che ha superato i cento milioni. Genova, da sola, vale quasi la metà di tutta la regione: giocati oltre 871 milioni, vinti meno di 823 milioni, per una perdita complessiva che sfiora i 49 milioni.