Il 6 novembre gli Amici dell’Acquario, nell’ambito dei Mercoledì Scienza, ospitano Michele Focchi del dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione di Trento che approfondirà il tema “Robotica e movimento: applicazione e sfide per il futuro”.

Quali sono le sfide che l’umanità si troverà ad affrontare nei prossimi anni?

Da un lato, la sovrappopolazione e, dall’altro, l’inquinamento e il cambiamento climatico che impongono di trovare nuove soluzioni a problemi antichi, come la riduzione dei pesticidi e la gestione del rischio idrogeologico.

Michele Focchi condurrà il pubblico in un viaggio che parte da lontano e presenterà diverse piattaforme robotiche unite da un denominatore comune: il movimento.

Illustrerà nuove piattaforme robotiche per il monitoraggio del rischio idrogeologico, in grado di muoversi agilmente su pareti quasi verticali.

Spiegherà i componenti necessari per l’esplorazione autonoma di frutteti e vigneti, permettendo un’applicazione precisa dei pesticidi (vedi foto).

La panoramica si concluderà con la presentazione di algoritmi di intelligenza artificiale bio-ispirati che consentono ai robot quadrupedi di apprendere movimenti esplosivi e dinamici, come i salti.

Michele Focchi è docente di robotica avanzata presso l’Università di Trento. Ha conseguito la laurea in Ingegneria dell’Automazione al Politecnico di Milano. Nel 2009 ha sviluppato una microturbina del diametro di 1 cm, ottenendo un brevetto internazionale che ha portato alla nascita di uno spin-off.

Dal 2009 al 2021 ha collaborato con un team di ricerca internazionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia, diventando un esperto mondiale nella progettazione di robot quadrupedi e nello studio della loro locomozione.

Negli ultimi anni si è concentrato sugli aspetti di ottimizzazione del movimento, per rendere i robot a zampe capaci di muoversi agevolmente su terreni accidentati.

Attualmente, la sua ricerca si focalizza sul miglioramento delle prestazioni dei quadrupedi in movimenti molto dinamici (ad esempio, i salti), sulle applicazioni in agricoltura digitale e sulla progettazione di nuove piattaforme robotiche.

Dal 2024 è consulente scientifico per la startup Address Robotics, con l’obiettivo di sviluppare applicazioni innovative dei quadrupedi nel settore delle costruzioni.

Ha pubblicato oltre 50 articoli su riviste e conferenze di prestigio internazionale.

Gli incontri si svolgono ogni mercoledì, alle ore 17, presso l’Auditorium dell’Acquario e sono offerti gratuitamente alla città e a tutte le persone curiose di Scienza, non necessariamente esperti.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it; www.amiciacquario.ge.it

Ingresso libero e senza prenotazione.