Il Comune di Recco acquista un nuovo dispositivo di comunicazione per le operazioni antincendio, da utilizzare in caso di operazioni di spegnimento con l’elicottero.

Il nuovo equipaggiamento comprende un casco, una cuffia, un dispositivo push to talk e una borsa per il trasporto, per un costo totale di 1.384,70 euro e andrà a sostituire le vecchie radio analogiche, che erano in dotazione al gruppo comunale antincendio boschivo e alla Protezione Civile.

«La Regione Liguria ha assegnato un contributo di oltre quattromila euro per potenziare le attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. Cerchiamo di dotare i volontari di strumenti adeguati che consentano interventi tempestivi ed efficaci, intensificando così anche la strategia di prevenzione degli incendi» dice il sindaco Carlo Gandolfo che detiene anche la delega alla protezione civile.