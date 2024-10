Borse europee in ribasso, in una giornata in cui sono state rese note trimestrali divergenti. Milano (-1,21%) è stata condizionata dal crollo di Campari (-18,50%), Londra segna -0,73%, Francoforte -1,13%, Parigi -1,1%, Madrid -0,68%. Spread sui 125 punti (variazione +1,96%, rendimento Btp 10 anni +3,63% rendimento Bund 10 anni+2,38%)

A Piazza Affari il tracollo di Campari è dovuto ai risultati del terzo trimestre che mostrano vendite e margini in calo, sotto le attese degli analisti. I conti hanno indotto molti broker a rivedere le stime per l’anno e ad abbassare il prezzo obiettivo. L’effetto conti è stato pesante anche per Amplifon (-4,56%) e Moncler (-2,57%), del quale il broker Intermonte ha rivisto al ribasso le proprie stime dei ricavi 2024 e 2025 tenendo conto della volatilità del business. In testa al listino principale si è collocato Leonardo (+1,32%).

Cambio euro/dollaro a 1,086, dollaro/yen in area 153 in attesa della riunione della Bank of Japan di domani.

Tra le materie prime, il petrolio Brent -0,44% a 72 dollari al barile. L’oro -0,03% viaggia sui 2.785 dollari l’oncia.