«Ho una ventina di nomi in testa. Ora vedremo assieme a tutte le forze politiche quali scelte operative fare. Per la giunta datemi due o tre settimane». Lo ha annunciato Bucci ieri sera nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria alle regionali in Liguria.

Bucci ha ribadito che il suo primo atto da presidente sarà nominare i commissari e i project manager di tutti i grandi progetti che devono essere realizzati.

Quanto all’ex governatore Toti, ha detto il nuovo presidente della Regione, «Non credo avrà un ruolo nella prossima amministrazione, non si è candidato. Dovrebbe averlo perché è stato presidente? Allora anche Claudio Burlando lo è stato, magari dò un ruolo anche lui».