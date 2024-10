Appuntamento con l’ironia di Maurizio Piraccini, in arte Dottor Pira, sabato 26 ottobre 2024, dalle 17 alle 19.30 alla Biblioteca Brocchi, all’ingresso dei Parchi di Nervi, eccezionalmente aperta per ql’occasione, a cura dell’associazione Blu / Breeding and Learning Unit.

Complici le sue leggendarie lezioni a fumetti realizzate in PowerPoint, il Dottor Pira racconterà come ha fatto a diventare fumettista e quali sono i pericoli nascosti nella pratica di un simile mestiere, non solo per il fumettista ma, si legge in una nota degli organizzatori, ” per l’umanità intera. Questo non solo con lo scopo di aiutare chi vuole intraprendere una carriera creativa, ma soprattutto farlo nel modo giusto, senza mettere a repentaglio vite innocenti”!

L’evento è gratuito e fa parte del ciclo Learning from the Present, pensato per coinvolgere la comunità attraverso incontri ed esperienze di cultura contemporanea in diverse aree del Levante genovese, con un’attenzione particolare a Nervi che diventa teatro di una riflessione attiva e di un modo diverso di agire il territorio, la cui identità è composta da mare e collina.

Gli incontri, arricchiti dai contributi di pensatori, professionisti e attivisti di vari ambiti, sono ideati come spunti di riflessione per chi desidera costruire un presente e un percorso non convenzionale, nel rispetto di sé, degli altri e del pianeta.

Il progetto, ideato da Blu/ Breeding and Learning Unit, realizzato con il sostegno del Comune di Genova – Genova città dei Festival 2024, e di Creative Living Lab – Edizione 5 Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, è coadiuvato da cheFare, in partenariato con Comune di Genova, Municipio Levante, con la collaborazione di Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e della Fondazione Ordine degli Architetti di Genova.

Informazioni e registrazione all’evento disponibili su Eventbrite a questo link

Maurizio Piraccini, in arte Dottor Pira, è nato a Tortona nel 1977. Grafico, animatore, illustratore e docente, realizza fumetti dalla metà degli anni Novanta ed è il creatore dei “Fumetti della Gleba”, il più longevo webcomic italiano. Ha all’attivo molte pubblicazioni e diverse autoproduzioni, tra cui Super Relax che nel 2019 ha vinto il premio Attilio Micheluzzi al Comicon di Napoli. Le sue serie a fumetti sono apparse su “L’Internazionale”, “la Repubblica XL”, “Vice Magazine” e “Smemoranda”. È autore e critico televisivo, ha realizzato storyboard per film e pubblicità, e videoclip musicali per artisti come Fedez ed Elio e le Storie Tese. Insegna animazione presso lo IED di Roma. Un suo autoritratto è attualmente esposto alla Galleria degli Uffizi.

Blu – Breeding and Learning Unit // Genova

Organizzazione no profit fondata da Francesco Cavalli, Annalisa Gatto e Michele Genghi, esperti da oltre venti anni di progettazione visiva e di comunicazione, Blu si occupa di ricerca, formazione e diffusione culturale a Genova, città tra terra e mar Mediterraneo, partendo dall’Amor Loci per indagare nuove pratiche di progettazione del contemporaneo. Blu è un programma pubblico, uno spazio culturale in divenire, un editore; crede nel potere dell’incontro e della cultura condivisa, nel valore liberatorio della pratica e nel potere seduttivo del buon esempio.

Tra i progetti realizzati, daBanchi—aPré, l’evento che ad aprile 2024 ha trasformato i vicoli di Genova in centro commerciale-culturale-sperimentale, e Learning from the Present, il ciclo di incontri di ricerca sull’agire contemporaneo che da marzo si sta svolgendo in diversi luoghi a Nervi. blublublu.org

(Foto di Vito Maria Grattacaso).