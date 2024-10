Genova è stata inserita tra le destinazioni da non perdere per il prossimo anno, all’interno della guida internazionale “Best in Travel” firmata Lonely Planet.

«Essere inseriti tra le destinazioni Best in Travel di Lonely Planet – commenta così l’assessore a Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – è un riconoscimento di assoluto prestigio per la nostra città, che premia sia il grande lavoro finalizzato ad un prodotto turistico di qualità, sia le strategie che stiamo portando avanti per la promozione, a livello nazionale ed internazionale, della nostra destinazione».

«Genova – prosegue Bianchi – sta consolidando il suo posizionamento tra le mete internazionali più ambite. Lo confermano il trend costante di crescita degli ultimi anni e il dato delle presenze turistiche più alte di sempre con oltre 1,3 milioni di pernottamenti registrati nel primo semestre del 2024».

Tra i luoghi citati dalla guida, precisa l’assessore, c’è anche il Waterfront di Levante.