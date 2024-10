È stata ridotto il limite dell’interdizione dello specchio acqueo sottostante la Collina delle Grazie.

Non sarà più 200 metri, bensì 50 metri dalla costa soggetta a potenziali fenomeni franosi. A decretarlo un’ordinanza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure a seguito della richiesta presentata da Coldiretti Pesca e da una successiva analisi effettuata da geologi incaricati dal Comune.

«Abbiamo attentamente valutato insieme ai tecnici l’istanza di Coldiretti Pesca che ha manifestato una situazione di difficoltà venutasi a creare per gli operatori del settore ittico, vista l’impossibilità di effettuare l’attività di pesca nelle zone indicate dall’ordinanza, cioè a circa 100 meri dalla costa. I geologi hanno, quindi, precisato che può ritenersi sufficiente porre il limite a 50 metri dalla costa −spiega il sindaco − Tutto ciò sempre in un’ottica di sicurezza collettiva, garantendo l’incolumità delle persone che vi transitano e rispondendo alle esigenze di una categoria di lavoratori importante per il territorio».