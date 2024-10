Hanno chiuso la giornata in rialzo le Borse europee, tranne Londra (-0,32%), fiduciose nell’efficacia delle nuove misure di stimolo all’economia che Pechino annuncerà nel fine settimana, accompagnate dalla recente mossa della Banca centrale cinese a sostegno dei mercati. Milano segna +0,47%, Madrid +0,17%, Francoforte +0,38%, Parigi +0,39%. Wall Street va a chiudere la sesta settimana consecutiva in rialzo, con il Nasdaq spinto dalle performance di Apple e Netflix all’indomani di trimestrali sopra le attese. Spread Btp/Bund sui 117 punti (variazione -1,72%, rendimento Btp 10 anni +3,36%, rendimento Bund 10 anni +2,18%).

A Piazza Affari brilla Iveco (+6,22%), in linea con l’andamento positivo del settore (+7% Daimler Trucks a Francoforte). Buona performance di Brunello Cucinelli (+2,63%), grazie all’ottimismo sulla Cina e ai conti migliori delle attese e Moncler (+2,11%), in sintonia con i colossi francesi del lusso. Mps chiude in rialzo dell’2,15% dopo la smentita di Banca Fininit circa le voci relative al coinvolgimento di famiglie imprenditoriali e investitori istituzionali sull’acquisto di una quota della banca. In fondo al listino Saipem (-2,4%).

L’euro arriva a 1,086 dollari (1,08386 in apertura e 1,0828 ieri in chiusura).

In calo il petrolio con il Brent dicembre a 72,6 dollari al barile (-2,4%%) e il Wti a 68,8 dollari (-2,67%). L’oro prosegue la sua corsa al rialzo e nel contratto spot ha sfondato il tetto dei 2.700 dollari l’oncia.