Terminata alle 8.00 l’allerta arancione, la Liguria passa in allerta idrologica gialla fino alle 14.00, con l’esclusione dei bacini grandi del levante che sono tuttora in arancione (fino alle 14) e per passare in gialla fino alle 16.00.

Durante tutta la notte è proseguito il monitoraggio dei corsi d’acqua con un’attenzione molto alta. Persistono temporali su tutta la regione con 45 millimetri registrati nella prima mattina sull’imperiese. Precipitazioni tra moderate e intense anche sul savonese, sul Colle di Cadibona e in Val Bormida.

Dalla Protezione civile della Regione Liguria si raccomanda prudenza. Per seguire l’evoluzione meteo: omirl.regione.liguria.it.