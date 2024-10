Cisalfa Sport, azienda italiana che opera nella vendita dei prodotti di abbigliamento, calzature e attrezzature sportive, ha aperto il suo primo punto vendita a Genova (in via Enrico Albareto, a Sestri Ponente) e il più grande negozio in Liguria.

Lo store Cisalfa Sport si sviluppa su una superficie di circa 1.900 metri quadrati: propone prodotti e accessori dei mondi citywear, sportswear e active con aree suddivise per genere, oltre che per sport, e circa 100 brand come 8848, Adidas, Bear, Ellesse, Fila, Nike, Puma e The North Face. Inoltre, l’azienda ha previsto circa 40 nuove assunzioni, portando a oltre 80 le persone assunte in Liguria.

«Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo negozio a Genova, un traguardo significativo che ci porta a 3 punti vendita Cisalfa Sport in Liguria con La Spezia e Sarzana, quest’ultimo recentemente ristrutturato e riaperto. In Cisalfa Group, crediamo in un mondo in cui il benessere nasce dallo sport e ci impegniamo a diffondere questa cultura offrendo ai nostri clienti una vasta selezione di prodotti per sport e tempo libero. Nel 2024, continueremo ancora ad espandere la nostra presenza in Italia, con nuove aperture e ristrutturazioni, e a creare ulteriori opportunità di lavoro», afferma Ismaele Niero, Sales Director di Cisalfa Group.

«L’apertura del nuovo Cisalfa store, il primo a Genova, è sicuramente un motivo di grande orgoglio per la nostra città e conferma quanto lo sport possa essere uno strumento importante per lo sviluppo economico di un territorio − afferma Alessandra Bianchi, assessore allo Sport ed al Turismo del Comune di Genova −. Con il nostro progetto come Capitale Europea dello Sport siamo in prima linea per la promozione dei valori e della cultura sportivi. Valori che siamo contenti di condividere con Cisalfa Group che ha scelto di investire proprio sulla nostra città. Il nostro territorio ci permette di praticare sport all’aria aperta tutti i giorni dell’anno sottolineando ulteriormente anche l’importanza dell’attività sportiva nella promozione del benessere e nella diffusione di stili di vita sani e consapevoli».

Il nuovo negozio, frutto di un investimento di oltre 600.000 euro, si sviluppa secondo un layout contemporaneo e sostenibile, studiato per far vivere un’esperienza immersiva, più facile e intuitiva ai visitatori, grazie a spazi disegnati per orientare il cliente in aree suddivise per genere, occasione d’uso, brand e attività sportive, quali training, running, calcio, fitness, tennis e padel, montagna, pallacanestro e pallavolo. Le aree espositive sono state ottimizzate per ridurre la densità di prodotti, senza penalizzare la selezione, e migliorare la presentazione da un punto di vista estetico e tecnico delle collezioni.

I negozi Cisalfa Sport sono concepiti con caratteristiche tali da ridurre l’impatto ambientale dei consumi e migliorare l’efficientamento energetico. Lo store presenta l’illuminazione a led, che permette di ridurre i consumi di circa il 50% rispetto a quella tradizionale, un impianto di riscaldamento e condizionamento di ultima generazione collegato ad un sistema di telegestione centralizzato (-5/10% di sprechi in base all’impianto e al negozio) e strutture perimetrali degli espositori in legno certificato Fsc e Pefc.