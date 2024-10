La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,33% a 34.774 punti e incrementa una volta entrati nel vivo gli scambi. Nel listino principale guadagnano Poste (+2,46%), Banco Bpm (+1,6%) e Monte Paschi (+1,56%). In calo Inwit (-0,73%) e Iveco (-0,46%).

Le Borse europee avviano la seduta in rialzo in attesa della riunione della Bce sulla politica monetaria. Gli analisti prevedono un ulteriore taglio dei tassi d’interesse. Apertura in rialzo per Francoforte (+0,4%) e Parigi (+0,24%). Poco mossa Londra (+0,02%).

Le Borse asiatiche chiudono fiacche. Tokyo ha perso lo 0,69% dopo il calo delle esportazioni.

Sul fronte macroeconomico, dall’Eurozona in arrivo l’inflazione in seconda lettura e la bilancia commerciale. Dagli Stati Uniti le richieste dei sussidi di disoccupazione, la produzione industriale, le vendite al dettaglio e le scorte di petrolio settimanali.

Quotazioni del petrolio in lieve rialzo: il greggio Wti passa di mano a 70,59 dollari al barile in aumento dello 0,28% sui valori di ieri sera a New York. Il Brent è a quota 74,41 dollari (+0,26%).

Sul valutario, l’euro continua ad arretrare sul dollaro a 1,0854 (da 1,0873 ieri). Vale anche 162,37 yen (da 162,74)

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco segna una diminuzione a 121 punti base (-1,22%). Il rendimento è a +3,42%.