Banco Bpm si è aggiudicato per i prossimi cinque anni il servizio di Tesoreria della Provincia di Savona. La nuova convenzione durerà fino al 30 settembre 2029 e prevede da parte del tesoriere l’espletamento delle attività relative al pagamento delle spese, alla riscossione delle entrate, alla custodia di titoli e valori e di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa nazionale e dai regolamenti approvati dalle singole amministrazioni pubbliche.

L’acquisizione del servizio da parte di Banco Bpm si affianca con il recente ottenimento della tesoreria della Città metropolitana di Genova e di 28 Comuni del territorio che hanno aderito all’iniziativa di appalto congiunto.

Gianluca Guaitani, responsabile commerciale Liguria di Banco Bpm, afferma: «Siamo particolarmente soddisfatti di poter gestire il servizio di tesoreria della Provincia di Savona per i prossimi cinque anni. Savona e la sua Comunità rappresentano per Banco Bpm, infatti, punti di riferimento molto importanti nel quadro regionale ligure e individuano una delle aree economicamente più vivaci. Da parte nostra – prosegue Guaitani – continueremo a impegnarci per la crescita dei territori anche attraverso lo sviluppo delle possibili collaborazioni e sinergie a fianco delle amministrazioni pubbliche che ci hanno manifestato la loro fiducia».

Banco Bpm è presente in Liguria con 71 filiali, 5 centri imprese ubicati a Savona e Imperia, Genova, Chiavari e La Spezia e opera sul territorio grazie a oltre 600 risorse. A livello nazionale, può invece contare su circa 1400 sportelli e gestisce oltre 1200 servizi di Tesoreria e Cassa di Regioni, aziende ospedaliere, università, numerosi enti locali, scuole e altre importanti realtà pubbliche italiane e internazionali.

Banco Bpm, tra l’altro, è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2015 per la “Gestione dei Servizi di Tesoreria e Cassa e finanziamenti alla Pubblica Amministrazione” e opera in questo campo grazie a una struttura specializzata nei rapporti con le amministrazioni pubbliche centrali e locali e alle loro partecipate. I prodotti e servizi offerti agli enti pubblici costituiscono un ambito cui Banco Bpm pone da sempre una grande attenzione, proponendo soluzioni dedicate alle specifiche esigenze del settore per contribuire allo sviluppo dei territori di insediamento storico.