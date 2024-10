Confindustria Imperia inaugura il Polo Digitale Imperiaware nell’ambito dell’Assemblea Pubblica 2024, in programma il prossimo venerdì 18 ottobre, alle ore 15.30 a Imperia, in via Antonio Delbecchi 22.

Il progetto, nato alcuni anni fa in seno all’associazione degli industriali imperiesi con l’intenzione di dare una “casa” alle imprese tecnologiche della provincia, vede ufficialmente la luce in occasione del più importante appuntamento annuale per gli imprenditori del Ponente Ligure aderenti al sistema confindustriale. Dopo il taglio del nastro, il programma prosegue nel vicino Auditorium della Camera di Commercio (Via Manuel Belgrano 10), dove all’intervento della presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio fanno seguito i saluti istituzionali delle autorità presenti e uno speech di Massimo Camisani Calzolari, docente universitario, consulente, autore, divulgatore scientifico, personaggio pubblico e cyberumanista noto al grande pubblico anche come inviato del programma “Striscia la notizia”.

Quindi, il programma dell’assemblea prevede una tavola rotonda moderata dal caporedattore de “La Stampa” Imperia-Sanremo Marco Sodano, a cui prendono parte alcune figure chiave a livello territoriale e nazionale: Francesco Valdevies (responsabile relazioni istituzionali Italia Leonardo Spa), Giovanni Mondini (presidente Confindustria Liguria), Luigi Sappa (presidente Società di promozione dell’Università Spa), Alessio Tortello (Diemme Technology Srl, start-up innovativa), Saul Convalle (C&C Sistemi Srl, Gruppo Maggioli) e Fabio Asselle (Snoots società a responsabilità limitata).