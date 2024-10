Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,16% a 36.889 punti.

Si apre in ordine sparso la seduta delle principali borse europee. Parigi cede lo 0,09% a 7.595 punti, Londra (-0,01% a 8.291 punti) è praticamente invariata mentre guadagna Francoforte (+0,38% a 19.581 punti).

Seduta contrastata per le principali borse asiatiche, con prese di beneficio su Shanghai, mentre Tokyo guadagna lo 0,77%. Sotto pressione invece Hong Kong.

In arrivo la seconda lettura dell’inflazione in Francia e in Spagna in settembre, gli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell’Eurozona, dove viene diffusa anche la produzione industriale di agosto. Dagli Usa sono attesi l’indice manifatturiero dello Stato di New York e le aspettative dei consumatori sull’inflazione, insieme al budget federale.

Sul fronte del petrolio in forte calo il Wti (-3,77%) a 71,05 dollari al barile), per l’attenuarsi delle preoccupazioni su un possibile attacco di Israele agli impianti iraniani.

Nei cambi euro in calo questa mattina sui mercati valutari: passa di mano a 1,0888 dollari con una flessione dello 0,19% e a 162,8300 yen con una riduzione dello 0,33%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 126 punti base (-0,67%). Il rendimento è a +3,50%.