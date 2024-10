Alle ore 6:00 circa, sull’autostrada A10 Genova-Savona, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante avvenuto nella galleria Varazze Ovest all’altezza del km 29+400.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

Dall’ultimo aggiornamento delle 9.48 risulta che si sono formati 12 km di coda per lavori di ripristino necessari in seguito all’incidente. Il traffico defluisce su una corsia.

Per i soli veicoli leggeri che viaggiano verso Ventimiglia si consiglia di uscire a Genova Pra’, percorrere la viabilità esterna e fare rientro in autostrada dalla stazione di Celle ligure.

Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia.

