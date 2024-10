Start 4.0 nell’ambito del bando 2023 per progetti di ricerca industriale, finanziato con fondi Pnrr, ha erogato 399.985,00 euro per supportare lo sviluppo del progetto “Arhyosa”, guidato da MYWAI SRL e in collaborazione con Ansaldo Green Tech spa, Ticass scrl, Knowhedge srl e l’Istituto Italiano di Saldatura Ente Morale. Questo progetto mira a rivoluzionare la produzione di energia rinnovabile attraverso l’integrazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e neuromorphic computing.

Oggi, la riduzione delle fonti di energia non rinnovabile come petrolio, gas naturale e carbone è una delle principali preoccupazioni globali, e l’idrogeno può essere una soluzione. È un combustibile non esistente in natura come elemento singolo, facilmente ottenibile dall’acqua, non tossico e con un elevato contenuto energetico per unità di massa, impiegabile in vari processi industriali. Può sostituire gli idrocarburi per la generazione di elettricità, essere trasportato dall’infrastruttura esistente con modifiche minime o immagazzinato in celle a combustibile per bilanciare l’energia dalle fonti rinnovabili.

Recentemente, l’intelligenza artificiale è diventata cruciale nella gestione e nell’ottimizzazione della produzione di idrogeno verde. Tuttavia, l’utilizzo dell’AI in processi e impianti energetici ad alta criticità presenta sfide, poiché spesso opera in modo “scatola nera”, chiedendo maggiore trasparenza e spiegazione per coinvolgere e convincere i vari stakeholder al suo utilizzo.

“Arhyosa™ mira a supportare produttori oem (Original Equipment Manufacturers) coinvolti nella realizzazione di macchinari e infrastrutture nel settore produzione idrogeno verde, all’utilizzo di algoritmi ai avanzati direttamente negli impianti green, favorendo al contempo la sperimentazione di nuovi modelli di business di servitizzazione impianti o equipment as a service (EaaS).

La piattaforma Arhyosa™ rappresenta un’innovativa soluzione che combina brevetti MYW nei campi dell’EDGEAI e del GENAI per EaaS con le esigenze specifiche di Ansaldo Green Tech spa, spin-off di Ansaldo Energia fondata nel 2021, che mira a rivoluzionare la produzione di energia attraverso nuovi impianti di generazione a impatto zero sull’ambiente. Arhyosa™ si distingue per un metodo innovativo che integra tecniche avanzate di neuromorphic computing direttamente integrabili al margine di impianti e macchinari (EDGEAI) con potenti tecniche gpt (generative, pre-addestrate, trasformative) su cloud per generare serie sintetiche di dati per addestrare l’edgeai con conoscenze sempre più aggiornate e pertinenti.

La piattaforma Arhyosa™ non si limita solo all’aspetto tecnologico ma si distingue anche per l’approccio alla trasparenza e alla sicurezza, garantendo una AI spiegabile (Explainable AI, XAI), affidabile (Trustworthy AI) e sicura in linea con le nuove direttive comunitarie EU AI ACT e Cyber Resilience Act (CRA), offrendo un notevole vantaggio competitivo nella nascente Economia dell’Idrogeno Verde nel nostro Paese.