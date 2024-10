Ad Alassio è stato completato e reso fruibile, dopo un intervento di manutenzione un vasto ventaglio di percorsi per trekking ed escursioni praticabili in bici e a piedi: una novantina di chilometri in completa sicurezza valorizzati grazie a cartine, cartellonistica e frecce. L’operazione è stata possibile grazie all’impegno congiunto degli assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Alassio, di Gesco – la società multiservizi partecipata del Comune di Alassio – del tavolo turistico Clt e di Loris Parodi, guida esperta dell’Asd Senza Rotelle-Gallinara Free Riders.

A seguito di questi interventi, verrà sviluppata la nuova pagina dedicata sul sito VisitAlassio dove si troveranno le tracce Gpx attualmente disponibili sull’account Strava VisitAlassio. Inoltre, sono in fase di installazione le frecce e i pannelli informativi.

Tutto è stato strutturato con l’intento di collegare la rete anche agli altri Comuni limitrofi di Laigueglia, Andora e Albenga per offrire un’esperienza che vada oltre alle giornate da trascorrere al mare o dedicate allo shopping.

A disposizione di bikers ed escursionisti c’è ora un ampio ventaglio di percorsi e passeggiate, più o meno lunghi e impegnativi, che offrono la possibilità di conoscere e apprezzare la conca verde alassina in tutto il periodo dell’anno. Tra le varie escursioni a disposizione degli appassionati, meritano una menzione i simboli iconici della collina alassina come il “Sentiero delle farfalle” e quello dei “Presidenti”, ma anche la Madonna della Guardia e la Torre di Vegliasco. Si tratta di luoghi che offrono una vista mozzafiato a tutto tondo sul golfo di Alassio, sull’isola Gallinara a Levante e Capo Mele a Ponente. Un grande “bike park” che conta tracciati di varie difficoltà tra i boschi di Alassio e una varietà dei percorsi che soddisfa sia il piacere di passeggiare in bicicletta o a piedi in tranquillità. Una rete che è in grado di soddisfare sia le aspettative di chi cerca tracciati tecnici ed impegnativi, ma anche esperienze di guida fluida e divertente per i bikers di diversi livelli di abilità, e adatta a tutta la famiglia. Tutto è collegato ad itinerari suggestivi, alla ciclovia e al mondo bike.

Oltre alle cartine che saranno a disposizione dei turisti e residenti presso l’ufficio dello Iat, sono a disposizione i pannelli nei pressi della stazione e in piazza Stalla, le rastrelliere e la cartellonistica installata lungo i sentieri. A disposizione anche le colonnine di manutenzione e di ricarica elettrica per i biker.