TechMakers, azienda genovese specializzata nel settore dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico su misura, lancia FocusAI, un nuovo servizio di consulenza specializzato nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) all’interno delle imprese. Con questo progetto, TechMakers si distingue come una delle prime realtà in Liguria a offrire soluzioni avanzate di Generative AI specificamente pensate per supportare le aziende locali nel migliorare l’efficienza operativa e il processo decisionale.

L’intelligenza artificiale si sta rapidamente affermando come un asset strategico per le aziende. Secondo un recente studio di EY, l’Italia è tra i primi tre Paesi europei nell’adozione dell’AI, con il 24% dei lavoratori che già utilizzano queste tecnologie e un ulteriore 46% che prevede un impatto significativo nei prossimi tre anni. Le aziende italiane stanno investendo massicciamente nell’AI per rimanere competitive, con un mercato in crescita del 52% nel 2023, che ha raggiunto un valore di 760 milioni di euro.

«L’AI non è più una tecnologia futuristica, ma un potente strumento per migliorare i processi aziendali e creare valore a lungo termine − afferma Carlo Cassinari, co-fondatore e ceo di TechMakers −. Con FocusAI, vogliamo abbattere le barriere che spesso impediscono alle imprese di comprendere e sfruttare appieno questa tecnologia. Siamo qui per guidare le aziende nel loro percorso di crescita, rendendo l’AI accessibile, comprensibile e vantaggiosa per tutte le dimensioni aziendali».

FocusAI si presenta come un supporto flessibile e scalabile, con un approccio su misura per ogni livello di preparazione aziendale. La soluzione si articola in diverse modalità, a partire da un coaching intensivo di 12 ore pensato per formare e supportare i team aziendali nell’uso quotidiano dell’AI. Sono inoltre previsti workshop in presenza di 4 ore, per chi desidera esplorare casi d’uso specifici e ottenere indicazioni pratiche, e webinar formativi di 2 ore, ideali per approcciare la tecnologia in modo interattivo senza interrompere le attività lavorative.

L’obiettivo principale di FocusAI è rendere l’AI un vantaggio competitivo per le aziende locali, fornendo loro strumenti e conoscenze per sfruttare appieno le potenzialità della tecnologia, ottimizzare i processi e migliorare l’efficienza. La consulenza viene erogata da un team di esperti TechMakers, con oltre 10 anni di esperienza nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

«Ogni azienda ha esigenze uniche e crediamo che non esistano soluzioni standard − sottolinea Cassinari −. Il nostro obiettivo è quello di lavorare a fianco dei nostri clienti per comprendere appieno i loro bisogni e

sviluppare risposte tailor-made capaci di trasformare ogni sfida in un’opportunità di crescita».

Fondata nel 2014 da Carlo Cassinari e Stefano Rossi, TechMakers nasce con l’obiettivo di portare innovazione e competenza tecnologica nel settore dell’Industrial Internet of Things (IIoT). Con sede a Genova, TechMakers si è rapidamente evoluta in una “Tecno sartoria” che offre soluzioni su misura per supportare le aziende nella loro trasformazione digitale. Dalla raccolta ed elaborazione dei dati, all’integrazione di Intelligenza Artificiale e sistemi IoT, fino allo sviluppo di dispositivi hardware e software personalizzati, TechMakers si pone come partner ideale per chi cerca tecnologie innovative, green e sostenibili.