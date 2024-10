Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha firmato il decreto per l’avvio della procedura di gara per la demolizione e lo smaltimento dell’impalcato del ponte mobile Pagliari.

Il progetto esecutivo è stato redatto dalla società Sipec Associati ed è stato sottoposto a procedimento di verifica e di validazione. L’intervento rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

Con la firma del decreto da parte del commissario straordinario viene dato mandato agli uffici di procedere con la gara per l’affidamento dei lavori di demolizione e smaltimento dell’impalcato, mediante procedura negoziata per un importo lavori a base di gara pari a 229.080,11 euro di cui 5.116,61 euro per oneri della sicurezza in cantiere non soggetti a ribasso.

Per la storia di questo ponte, crollato il 12 maggio 2021 cliccare qui e qui.