Avvio lievemente negativo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dello 0,49%. Non cambia l’orientamento dopo i primi scambi, anzi. Nel listino principale perdono Moncler (-3,75%), Brunello Cucinelli (-2,98%) e Saipem (-2,28%). In aumento Diasorin (+1,27%) e Italgas (+1,2%).

Borse europee in rosso all’avvio: la peggiore è quella di Parigi (-1,1%), con Londra in calo di circa un punto percentuale.

Francoforte -0,5%.

Mercati azionari asiatici a due facce. Borse cinesi senza una direzione precisa, con in particolare il calo di Hong Kong (-7%). Tokyo scende di circa un punto percentuale.

Prezzo del petrolio in calo: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 75,72 dollari al barile con un calo dell’1,84% mentre il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 79,50 dollari con una flessione dell’1,77%.

Cambio euro dollaro sostanzialmente stabile a 1,09808 (+0,06%), l’euro yen è invece in calo a 162,126 (-0,29%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 133 punti base. Il rendimento è a +3,58%.