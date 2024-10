Borse europee in moderato rialzo. A diffondere un cauto ottimismo sui mercati finanziari, nonostante la guerra in Medio Oriente, è l’attesa per domani di misure messe a punto dal governo di Pechino per sostenere l’economia cinese. Previsto un nuovo taglio dei tassi da parte della Bce nella prossima riunione del 17 ottobre, mentre la Federal Reserve dovrebbe rallentare la politica di tagli dei tassi d’interesse, considerato il rapporto sull’occupazione pubblicato venerdì scorso. La prospettiva ha indebolito gli indici a Wall Street, frenati dal rialzo dei rendimenti dei titoli del Tesoro. Milano segna +0,66%, Madrid +0,5%, Parigi +0,46%, Londra +0,28%, Francoforte -0,09%. Spread Btp/Bund sui 132 punti (variazione +1,39%, rendimento Btp 10 anni +3,56%, rendimento Bund 10 anni +2,25%).

A Piazza Affari, brilla il settore salute con Amplifon (+4,51%) e Recordati (+2,22%) in testa. Bene il lusso con Moncler (+2,04%) e Cucinelli (+1,27%) grazie all’ottimismo sul mercato cinese.Positivo anche il comparto bancario, in testa Bper (+2,07%). In coda al listino Erg (-1,52%), Tenaris (-0,97%), e Interpump (-0,73%).

In rialzo il petrolio con il Brent dicembre a 79,8 dollari al barile (+2,3%) e il Wti novembre a 76,2 dollari (+2,5%). Cala il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 40,5 euro al megawattora nel contratto novembre(-l’1,2% ).

Sul valutario euro/dollaro 1,0975 (1,095 in avvio, da 1,1194 venerdi’), euro/yen a 162,573 (162,835 in apertura, da 161,69) e dollaro/yen 148,11 (148,445 in avvio, da 144,72).