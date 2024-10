Domenica 6 ottobre torna la tradizionale fiera di Cornigliano, organizzata dal Comune di Genova, dalle 8 alle 21, su una superficie espositiva di 3.000 mq, con 40 banchi di merci varie e generi alimentari lungo via Vetrano, via Verona e via Bertolotti.

«La fiera di Cornigliano è un appuntamento fisso dei primi weekend di ottobre. L’invito è alla cittadinanza di partecipare sostenendo le imprese ambulanti con i loro acquisti» dichiara l’assessore al Commercio e Tradizioni cittadine del Comune di Genova»

In occasione della fiera di Cornigliano, il 6 ottobre, dalle 6 e fino a cessate esigenze, il traffico da ponente sarà dirottato lungo l’itinerario via Bertolotti – piazza Battelli – vico Saponiera e vigerà il divieto di circolazione e sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata per gli inadempienti, in via Vetrano, via Verona, piazza Monteverdi e via Bertolotti