Il Dipartimento del Lavoro Usa ha reso noto che nel mese di settembre 2024 l’economia statunitense ha evidenziato un incremento di 254mila nuovi posti di lavoro non agricoli, contro attese di 140mila unità. Dipartimento del Lavoro USA, nel mese di settembre 2024 l’economia statunitense ha evidenziato un incremento di 254mila nuovi posti di lavoro non agricoli, contro attese di 140mila unità. In calo il tasso di disoccupazione è sceso dal 4,2% al 4,1%. La notizia ha spinto i listini e le Borse europee hanno chiuso in rialzo. Spread Btp/Bund sui 130 punti (variazione -2,95%, rendimento Btp 10 anni +3,51%, rendimento Bund 10 anni +2,21%). Milano segna +1,28%, Madrid +0,2, Londra -0,02%, Parigi +0,85%,

A Piazza Affari brilla Recordati (+4,75%) dopo l’acquisto dei diritti globali sul farmaco Enjaymo da Sanofi per 1,075 miliardi di dollar, seguito da Saipem (+4,29%), Bper Banca (+4,28%), Mps (+,05%). Positivo anche il comparto auto (+1,6% il sottoindice Stoxx continentale) dopo che l’Unione europea ha approvato l’introduzione di dazi nei confronti dei veicoli elettrici provenienti dalla Cina. Stellantis ha recuperato l’1,75%.

Il dollaro si rafforza a 1,0962 per un euro da 1,1041 ieri in chiusura, e sale a 148,54 yen (da 146,80), mentre il rapporto euro/yen e’ a 162,89 (da 161,68).

In rialzo il prezzo del petrolio: il Wti per novembre passa di mano a 74,63 dollari al barile (+1,25%) e la consegna dicembre sul Brent segna +1,06% a 78,44 dollari.Sale del 2,7% a 41 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.