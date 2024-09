Da ieri è ufficialmente operativa la nuova postazione meccanizzata per il conferimento dei rifiuti, dedicata alle utenze non domestiche, situata sotto le arcate ferroviarie. La struttura, recentemente riqualificata grazie ai fondi ottenuti dal Comune di Recco dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), rappresenta uno step significativo verso il miglioramento del servizio di raccolta. Il progetto include anche la ristrutturazione della Cabina Loderini e della postazione retrostante, ancora a disposizione delle utenze non domestiche, strutture che vanteranno tecnologie avanzate come la videosorveglianza e i sistemi di riconoscimento degli utenti. Innovazione che permetterà non solo un monitoraggio costante, ma anche l’identificazione e lo svuotamento tempestivo dei contenitori grazie a sensori di ultima generazione.

L’Amministrazione Gandolfo ha inoltre previsto la meccanizzazione e l’installazione di telecamere, per un controllo ancora più efficace, di tutte le postazioni recintate da cancelli, progettate con funzione anti-cinghiale.

Entro la fine dell’anno, con l’operatività delle ultime tre postazioni dotate di “cassonetti intelligenti”, il programma di miglioramento della raccolta differenziata sarà completato. Il piano, finanziato con un investimento totale di 903.288 euro, mira a rendere lo smaltimento dei rifiuti più moderno ed efficiente, coinvolgendo attivamente i cittadini.

«Le nuove tecnologie permetteranno una gestione più snella e veloce, con un impatto ambientale ridotto e un risparmio sui costi di gestione – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore Edvige Fanin – il nuovo sistema incentiva una maggiore attenzione da parte degli utenti, premiando chi effettua correttamente la differenziazione dei rifiut».