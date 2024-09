Il Comune di Genova ha vinto il primo premio ai Luci Cities & Lighting Awards 2024, il concorso internazionale promosso dall’associazione Luci e indirizzato alle città di tutto il mondo capaci di promuovere progetti di illuminazione urbana in grado di generare effetti positivi sullo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori.

I giudici dell’edizione 2024 dei Cities & Lighting Awards – focalizzata su sostenibilità e qualità della vita, nel solco dei valori della LUCI Declaration for the Future of Urban Lighting – hanno incoronato “Lighting for Genoa”, il progetto ideato e coordinato da Condiviso.coop di Genova, e fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha colorato e impreziosito con scenografie luminose 9 piazze del centro storico cittadino.

Piazza Don Gallo, piazza Inferiore del Roso, salita alla Torre degli Embriaci, piazza Stella, piazza della Lepre, piazzetta Cambiaso, piazza Valoria, piazza San Pancrazio e piazza San Marcellino le aree del centro storico protagoniste del progetto che, riqualificando alcune zone strategiche dei “caruggi”, ne ha valorizzato percorsi ed emergenze culturali, incrementandone la sicurezza percepita.

Il Premio sarà consegnato al Comune di Genova in occasione del Lyon Light Festival Forum, in programma a Lione il 5 e 6 dicembre 2024.

Lighting for Genoa ha l’obiettivo di intervenire sul centro storico genovese con installazioni permanenti di luce per riqualificare piazze e aree ritenute strategiche, valorizzare percorsi ed emergenze culturali e, non ultimo, aumentare la percezione di sicurezza in specifiche porzioni di territorio.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del Pon Città Metropolitane 2014-2020 e integrato con lo strumento del React Eu (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), sostenuto economicamente nell’ambito della risposta dell’Unione Europea alla pandemia di Covid-19.

Ciascuna delle 9 piazze coinvolte nel progetto è stata curata da una o più lighting designer operanti a livello nazionale e internazionale, appartenente alla rete Women in Lighting Italy guidata dalla designer Giorgia Brusemini: una comunità di progettiste che hanno saputo valorizzare le competenze e la creatività delle donne operanti nel settore dell’illuminazione, diventando un modello da seguire per le generazioni future.

Le 12 professioniste di lighting design e lighting art – con il supporto di residenti, associazioni, chiese, attività commerciali e privati – hanno dato “alla luce” un percorso artistico – curato dalla designer Stefania Toro – concepito al contempo come attrazione turistica e strumento per rendere più fruibile il territorio urbano. Ciò attraverso una serie di illuminazioni scenografiche a Led (a basso consumo energetico) installate da City Green Light, l’ente gestore dell’illuminazione pubblica genovese che si occuperà anche della relativa manutenzione.

L’elenco completo delle lighting designer e dei titoli dei loro progetti: Stefania Toro (“Participation, culture, community, inclusion, respect, rights, sustainability, square, live, nature, livability”, piazza Don Gallo), Liliana Iadeluca (“Il cielo sopra Genova”, piazza Inferiore del Roso), Giorgia Brusemini e Carla Morganti (“Leggera”, salita alla Torre degli Embriaci), Beatrice Bertolini e Marta Mannino (“The melting spot”, piazza Stella), Martina Frattura (“Your beauty”, piazza della Lepre), Giusy Gallina (“Your beauty”, piazzetta Cambiaso), Camila Blanco (“Riflessi di vita”, piazza Valoria), Elettra Bordonaro e Argun Paragamyan (“Le acciughe fanno il pallone”, piazza San Pancrazio), Simona Cosentino (“IN_Transito”, piazza San Marcellino).

Nata a Lione nel 2002, la Luci Association è il network internazionale sull’illuminazione urbana: riunisce le amministrazioni locali di tutto il mondo che usano la luce in chiave sostenibile come strumento di crescita sociale, culturale ed economica che consente alle aree urbane, nelle ore notturne, di rimanere inclusive, accessibili, sicure ed attrattive.

Giunti alla seconda edizione dopo il debutto nel 2022, i Luci Cities & Lighting Awards premiano quest’anno i progetti che aumentano sostenibilità e qualità della vita dei cittadini.