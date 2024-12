Dalla situazione dei conti di Banca Passadore & C. al 30 giugno 2024, approvata dal cda, risulta quanto segue:

i depositi della clientela salgono a 4 miliardi e 670 milioni di euro, con un significativo incremento del 9,4% rispetto alla stessa data dell’anno precedente. I titoli amministrati e in gestione crescono del 15,7% a 6 miliardi e 927 milioni.

I finanziamenti erogati alla clientela ammontano a 2 miliardi e 87 milioni (+0,4%), con un rapporto tra i crediti deteriorati e il totale degli impieghi in ulteriore discesa all’1,18% ed un coverage ratio di oltre il 61%, valori prudenziali di assoluta eccellenza nel panorama bancario italiano, ottenuti senza aver mai ceduto partite deteriorate a terzi.

L’utile netto semestrale ha raggiunto 44 milioni e 586 mila euro (+16,7%), con un un indice “ROE – return on equity” del 27% che si posiziona ai vertici del settore in ambito sia nazionale che europeo.

L’ indice patrimoniale “CET1” al 30 giugno 2024, grazie ai cospicui accantonamenti resi possibili dalla distribuzione degli utili, è aumentato di quasi 2 punti percentuali, portandosi al 17,5%, valore particolarmente cautelativo oltre che largamente superiore rispetto al corrispondente parametro richiesto dalla Banca d’Italia.

Tutte le 25 filiali ed agenzie della banca hanno registrato una importante crescita in termini di quantità e qualità delle relazioni, contribuendo in modo determinante al raggiungimento dei risultati sopra evidenziati.

Una nota della banca precisa che “Sono in fase di conclusione gli importanti lavori di ristrutturazione della sede di Genova, che hanno comportato anche la sopraelevazione dell’edificio di un piano, con la creazione di nuovi spazi destinati a uffici interni, aree di rappresentanza, spazi per il pubblico e ulteriori locali destinati al welfare aziendale. Al termine dei lavori la banca disporrà di una sede direzionale dotata delle più avanzate tecnologie impiantistiche per la riduzione dei costi energetici, distribuita su nove piani, con un autosilo robotizzato da oltre 90 posti auto e un’area verde sulla copertura dell’edificio situata nel cuore di Genova. L’espansione della banca ha richiesto significativi investimenti anche presso altri punti operativi; in particolare i locali nel centro di Milano che ospitano la filiale e la direzione Finanza Titoli sono stati quasi raddoppiati per supportare al meglio la crescente attività”.

Anche nel I semestre 2024 la banca ha effettuato importanti donazioni a favore della “Fondazione Passadore 1888 E.F.”, costituita nel 2022 con l’obiettivo di strutturare in modo più organico l’impegno nell’ambito della responsabilità sociale, concentrandosi in particolare sulla protezione ambientale, sulla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale del Paese e sul sostegno a progetti presentati da diversi enti e associazioni di volontariato attivi in vari ambiti della sanità e della solidarietà.